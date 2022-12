THÉÂTRE – « 9M² » PAR LA TROUPE DE LA FOLIE Pouzauges Pouzauges Pouzauges Catégories d’évènement: Pouzauges

THÉÂTRE – « 9M² » PAR LA TROUPE DE LA FOLIE
Centre culturel l'Echiquier, Pouzauges

Vendée Pouzauges 9m² aborde la migration du peuple français de manière fictive : « Et si un jour nous devenions, à notre tour, des migrants, obligés de quitter notre famille, notre pays, obligés de marcher loin, de marcher longtemps, de marcher dur, pour se retrouver loin de chez soi, avec nos souvenirs et notre solitude. »

Entre solidarité et difficultés à partager leur espace de vie, les personnages nous invitent à partager des tranches de vie déracinées. Représentations le vendredi 10/02/2023 et le samedi 11/02/2023 à 20h30 à l’Echiquier.

La troupe de théâtre de la Folie vous présente sa pièce « 9m² » au centre culturel de l'Echiquier, écrite par Mathieu BURGER.

Réservation à partir du 03/01/2023, auprès de l'office de tourisme du Pays de Pouzauges
accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
+33 2 51 91 82 46

