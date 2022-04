Théâtre – 7 minutes Bressuire, 15 juin 2022, Bressuire.

Théâtre – 7 minutes Maison des Arts Boulevard Jacques Nérisson Bressuire

2022-06-15 – 2022-06-15 Maison des Arts Boulevard Jacques Nérisson

Bressuire 79300

8 EUR Théâtre: “7 minutes”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

Elles et ils sont douze (en colère ?), délégués du personnel d’une usine de 200 salariés.

La direction leur demande de voter pour accepter ou non sa proposition : réduire de 7 mn la pause déjeuner faisant ainsi “un pas vers elle” dans la conjoncture délicate rencontrée.

C’est un huis clos : nous assistons, en temps réel, à leurs échanges passionnés et à leurs délibérations. Puis viendra le moment de voter…

Le spectateur s’imaginera parmi eux, aurait-il voté pour ou contre ?…

+33 5 16 72 08 67

dernière mise à jour : 2022-04-01 par