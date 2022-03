Théâtre: 40 balais blues tour Lamballe-Armor, 7 avril 2022, Lamballe-Armor.

Théâtre: 40 balais blues tour Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

2022-04-07 20:00:00 – 2022-04-09 Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Un show, des sketchs, des chansons, une bouffée d’oxygène, un cabaret sauvage, un Strip-tease inattendu, un Blues effervescent, un gynécologue résistant et bien plus encore…

« Quand je serai grande »… je ferai ma crise de la quarantaine ! À 40 ans tout reste possible… enfin presque !

« 40 Balais Blues Tour » c’est le premier One woman Show de Proximité qui fait pétiller le public !

Dans ce nouveau solo, la proximité avec le public est omniprésente sans oublier l’énergie qui caractérise Audrey! Et pourtant nous traiterons d’un sujet grave, la crise de la quarantaine ! Sur réservation

contact@cafetheatre-ballonsrouges.bzh +33 6 22 62 50 60 https://cafetheatre-ballonsrouges.bzh/programmation/40-balais-blues-tour/

Un show, des sketchs, des chansons, une bouffée d’oxygène, un cabaret sauvage, un Strip-tease inattendu, un Blues effervescent, un gynécologue résistant et bien plus encore…

« Quand je serai grande »… je ferai ma crise de la quarantaine ! À 40 ans tout reste possible… enfin presque !

« 40 Balais Blues Tour » c’est le premier One woman Show de Proximité qui fait pétiller le public !

Dans ce nouveau solo, la proximité avec le public est omniprésente sans oublier l’énergie qui caractérise Audrey! Et pourtant nous traiterons d’un sujet grave, la crise de la quarantaine ! Sur réservation

Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-03-09 par