2022-11-27

Morbihan La troupe de l’Arche le Caillou Blanc, composée d’acteur avec et sans handicap, vient en représentation à Campénéac pour présenter sa pièce « 4 étoiles pour une complète ». Ce spectacle à l’énergie débordante, emprunt d’une bonne dose d’humour et d’un brin de poésie en font une recette gourmande pour sensibiliser le spectateur aux valeurs humaines et environnementales. A 16h. Participation au chapeau. salle polyvalente rue de l’étang Campénéac

