Le vendredi 11 février, c'est le moment de passer une bonne soirée.

La Troupe Oyémondol est de retour avec 3 saynètes médiévales caustiques et enthousiasmantes.

Trois saynètes médiévales qui ont été conçues sur mesure pour un moment de sourire et de rire. Pass vaccinal obligatoire. Le vendredi 11 février, c’est le moment de passer une bonne soirée.

La Troupe Oyémondol est de retour avec 3 saynètes médiévales caustiques et enthousiasmantes. accueil@lignieresenberry-tourisme.fr +33 2 48 60 20 41 Vous allez faire la rencontre de personnages haut en couleurs qui auront à coeur de vous faire passer une excellente soirée avec leurs musiciens, Suzanne et Denis.

Trois saynètes médiévales qui ont été conçues sur mesure pour un moment de sourire et de rire. Pass vaccinal obligatoire. Lignières Berry Tourisme

