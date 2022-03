Théâtre – 3 pièces Saint-Vincent-la-Châtre Saint-Vincent-la-Châtre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Vincent-la-Châtre Deux-Sèvres Saint-Vincent-la-Châtre Théâtre Par la troupe de Saint-Vincent-la-Châtre – Adorables, drôles, organisés, supers, tout simplement : ados

D’Evelyne Termet – Sans fleur ni Couronne

De Jean-Pierre Martinez – Ma Belle mère est givrée

De Marie Laroche-Fermis Les samedis 5, 12, 19, 26 mars à 20h30

Vendredi 25 mars à 20h30

Les dimanches 13, 20 mars à 14h20

à la salle des fêtes de Saint-Vincent-la-Châtre Réservations :

Béatrice Vallet 05 49 29 12 18

