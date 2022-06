Théâtre » 22, v’là Molière! » Charroux Charroux Catégories d’évènement: Allier

Charroux

Théâtre » 22, v’là Molière! » Charroux, 3 août 2022, Charroux. Théâtre » 22, v’là Molière! »

Cour des Dames Charroux Allier

2022-08-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-03 Charroux

Allier Le nouveau spectacle du Lugdunum Théâtre conçu et mis en scène par Klaudia Lanka, sous al direction de Jacques Rosset. Venez assister à la ronde des filous les plus sympathiques du théâtre français, entre comédie burlesque et farce déjantée. Charroux

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Charroux Autres Lieu Charroux Adresse Cour des Dames Charroux Allier Ville Charroux lieuville Charroux Departement Allier

Charroux Charroux Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charroux/

Théâtre » 22, v’là Molière! » Charroux 2022-08-03 was last modified: by Théâtre » 22, v’là Molière! » Charroux Charroux 3 août 2022 Cour des Dames Charroux Allier

Charroux Allier