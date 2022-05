Théatre

Théatre, 3 juillet 2022, . Théatre

2022-07-03 – 2022-07-03 Improvisations. Le public met dans une boîte un mot, une phrase, un thème que les acteurs tirent au sort et jouent sur l’instant. Improvisations. Le public met dans une boîte un mot, une phrase, un thème que les acteurs tirent au sort et jouent sur l’instant. Improvisations. Le public met dans une boîte un mot, une phrase, un thème que les acteurs tirent au sort et jouent sur l’instant. dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville