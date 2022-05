Théâtre, 4 juin 2022, .

Théâtre

2022-06-04 – 2022-06-05

Spectacles de fin d’année des ateliers théâtre « groupe des ados » du service enfance famille de la ville de Landivisiau.

« Cœur Mécanique » : Parce qu’il est né le jour le plus froid du monde et que son cœur a gelé, Jack est doté d’une horloge mécanique en guise de cœur… Sa vie est l’otage de trois règles qu’il ne doit pas transgresser : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère, et ne jamais au grand jamais tomber amoureux, de peur de ruiner le mécanisme qui lui sert de cœur… Il a pourtant envie de découvrir le monde.

« Une autre histoire du cinéma » : Connaissez-vous Charlie Chaplin ? Louis Lumière ? Georges Méliès ? Sans aucun doute. Et Alice Guy, savez-vous qui c’est ? Pourtant, elle fut l’une des pionnières du septième art… Comment se fait-il qu’elle ait disparu des livres d’histoire du cinéma ?

Samedi 4 juin : 20h

Dimanche 5 juin : 15h

dernière mise à jour : 2022-05-09 par