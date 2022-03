Théâtre – 20 000 lieux sous les mers Saint-Brieuc, 1 avril 2022, Saint-Brieuc.

Théâtre – 20 000 lieux sous les mers Espace palante 2 Rue Ollivier Provost Saint-Brieuc

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01 21:50:00 Espace palante 2 Rue Ollivier Provost

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Cie l’Imaginaire Théâtre

1869 au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Le gouvernement français de Napoléon III organise une réception officielle pour le retour triomphal du célèbre Professeur Aronnax. Le professeur avait disparu en mer lors d’une expédition à la recherche d’un monstre marin. À cette occasion il conte avec fougue et passion son incroyable odyssée à bord du « Nautilus » du « Capitaine Némo ». Emporté par son récit, il s’anime, s’enflamme et revit son aventure en jouant avec les objets et les animaux empaillés de son laboratoire. Son bureau se transforme en sous-marin, en grandes orgues, en salle des machines ou en banquise. Aronnax et son jeune assistant plongent dans les abysses, voyagent autour du monde, se battent avec un requin ou un poulpe géant, entrainant le public dans un délire poétique débordant d’humour et de surprenantes trouvailles visuelles.

Une adaptation spectaculaire du roman de Jules

Verne, vive, tonique et drôle !

A partir de 6 ans

Espace palante 2 Rue Ollivier Provost Saint-Brieuc

