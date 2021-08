Théâtre « 2 films, sinon rien ! » – Argentenay Argentenay, 21 août 2021, Argentenay.

Théâtre « 2 films, sinon rien ! » – Argentenay 2021-08-21 19:00:00 – 2021-08-21 20:30:00 Auberge Au bord de l’eau 1 rue Basse

Argentenay Yonne Argentenay

Jean Baptiste Gillet adapte 2 grands films du dimanche soir, souvenirs d’enfance et d’adolescence : La vache et le prisonnier d’Henri Verneuil, réalisé en 1959, et Dupont la joie d’Yves Boisset, réalisé en 1975. Digressions, humour et chansons cultes, on revit les films. On est ému et touché, on a envie de courir au cinéma ! La vache et le prisonnier (40 min.), Dupont Lajoie (30 min.). À l’Auberge Au bord de l’eau.

jbjulo.gillet@gmail.com

Jean Baptiste Gillet adapte 2 grands films du dimanche soir, souvenirs d’enfance et d’adolescence : La vache et le prisonnier d’Henri Verneuil, réalisé en 1959, et Dupont la joie d’Yves Boisset, réalisé en 1975. Digressions, humour et chansons cultes, on revit les films. On est ému et touché, on a envie de courir au cinéma ! La vache et le prisonnier (40 min.), Dupont Lajoie (30 min.). À l’Auberge Au bord de l’eau.

dernière mise à jour : 2021-08-04 par