THÉÂTRE « 1589, LE BAL DES MIGNONS » Salle des fêtes Ban-de-Laveline, vendredi 5 avril 2024.

THÉÂTRE « 1589, LE BAL DES MIGNONS » Salle des fêtes Ban-de-Laveline Vosges

Samedi

Oyé Oyé , cette année la troupe de Théâtre de Ban-de-Laveline, Les Baladins du Ban et les Baladins en Herbe, va vous faire voyager dans le passé avec une pièce où la royauté française va vous révéler ses plus grands secrets !!! Bienvenue en l’an de grâce 1589, où les coups bas, complots et manigances de nos chers monarques nationaux vous feront passer un excellent moment en notre compagnie ! Fou rire garanti Ordre du roi !!

Les troubadours des Baladins du Ban (troupe adulte) donneront au total 5 représentations.Tout public

8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:30:00

Salle des fêtes Place Colonel Denis

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est

L’événement THÉÂTRE « 1589, LE BAL DES MIGNONS » Ban-de-Laveline a été mis à jour le 2024-03-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES