L’Augmentation THEATRE 14, 3 janvier 2023, Paris.

Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois

THEATRE 14 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France

L’Augmentation ou « comment, quelles que soient les conditions sanitaires, psychologiques, climatiques, économiques ou autres, mettre le maximum de chances de son côté en demandant à votre chef de service un réajustement de votre salaire » ? Pour obtenir une augmentation, il faut d’abord parcourir un long couloir percé de trous, il faut que : la secrétaire du chef de service soit là et de bonne humeur, que le chef de service soit là aussi, qu’il entende quand on frappe et dise d’entrer, qu’il propose un siège, qu’il écoute, se laisse convaincre, jusqu’à concéder l’augmentation, du moins qu’il en parle, à son tour à son chef de service…

Un homme et une femme comme à la Création. Mais ce n’est pas le paradis terrestre. Ils sont collègues de bureau, parfois solidaires, parfois adversaires. Endossant tour à tour le rôle du patron sourd ou compatissant, tortionnaire moral absent, puis celui de l’employé à l’air remonté ou abattu. Tantôt vainqueurs et tantôt vaincus, ils répètent inlassablement les mêmes gestes et les mêmes mots. La confiance en l’individu s’enfonce dans l’épaisseur de la moquette grise, les rêves et les espoirs s’écrasent sur les murs blancs sales. L’homme et la femme sont de la couleur de la pâte à modeler. La grise, celle faite de toutes les couleurs mélangées. On recommence, c’est le jeu, on leur redonne forme, on leur redonne vie, pour mieux les remettre en boule ensuite.

Texte Georges Perec

Mise en scène et scénographie Anne-Laure Liégeois

Avec Olivier Dutilloy et Anne Girouard

Administration, diffusion Mathilde Priolet

Production Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois

Le Festin – Cie Anne-Laure Liégeois est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la Culture.

Anne-Laure Liégeois est artiste associée à la Maison de la Culture d’Amiens.

Le texte L’Augmentation de Georges Perec est publié aux Éditions Hachette Littérature.



