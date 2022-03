Théâtre 14 : Exécuteur 14, mise en scène de Tatiana Vialle Théâtre 14 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Théâtre 14 : Exécuteur 14, mise en scène de Tatiana Vialle Théâtre 14, 5 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 05 avril 2022 au samedi 16 avril 2022 :

samedi

de 16h00 à 17h20

jeudi

de 19h00 à 20h20

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h20

payant

Exécuteur 14, mise en scène de Tatiana Vialle

Texte d'Adel Hakim
Avec Swann Arlaud et Mahut

« J'ai appris très tard qu'à 18 ans mon père avait fait la guerre d'Algérie et que beaucoup de ses démons venaient de là. Il n'en a jamais parlé. L'obsession de la guerre a toujours été en moi, alimentée par le silence de mon père. Exécuteur 14, c'est la confession déchirante du dernier survivant d'une guerre civile. Nous l'avons vu, Swann et moi, il y a presque trente ans au Théâtre des Quartiers d'Ivry avec Jean-Quentin Châtelain, Adel Hakim avait fait la mise en scène. C'était bouleversant. Il m'a semblé qu'il était important de faire entendre à nouveau cette tragédie moderne et que le mélange de fragilité et de dureté que Swann proposait ferait de ce langage inventé par Adel Hakim un langage universel et contemporain. Mahut a composé la musique qu'il joue sur scène. L'acteur et le musicien, deux solitudes qui dialoguent entraînant le spectateur dans un voyage sensoriel au plus profond de la tête d'un guerrier. Après la crise que nous traversons, les expériences de solitude imposées à beaucoup d'entre nous par les confinements, ce texte essentiel devrait résonner encore plus fort. » Tatiana Vialle

Théâtre 14
20, avenue Marc Sangnier
Paris 75014

Date complète :

