Florence & Moustafa 7 octobre 2023 – 20 janvier 2024 THEATRE 14 (Côté centre d’animation) Gratuit sur réservation

Spectacle autour des Mille et Une Nuits : nous avons imaginé une forme courte, qui pourrait se jouer partout, dans les salles de classes, les maisons de retraite, les appartements… Voici donc Florence & Moustafa.

C’est le soir de leur mariage, les spectateurs sont conviés à la noce, et alors qu’on mange des petits fours, qu’on porte des toasts, l’un et l’autre vont chacun nous raconter leurs histoires étonnantes et merveilleuses.

Tour à tour conteurs, mais aussi pourquoi pas chanteurs, magiciens, ils deviendront pour nous princesse, génie, vizir… Et tenteront de restituer toute la magie et la folie des Mille et Une Nuits.

THEATRE 14 (Côté centre d'animation) 20 avenue Marc Sangnier Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:55:00+02:00

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T15:55:00+01:00

Théâtre Marionnettes

Guillaume Vincent