Tarifs : 10€/ 5€ réduit (Adhérents- demandeur d’emploi- étudiants- moins de 18 ans- minima sociaux)

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères : 05 62 95 50 71 / ou sur place avant la représentation Pièce de et avec Philippe Durand 1336 c’est le nombre de jours de lutte, des ouvriers de l’usine Fralib à Gémenos, contre le grand groupe Unilever.

1336 c’est aussi le nom de la nouvelle marque de thé produit par la SCOP,

créée par ces mêmes ouvriers, des suites d’un combat acharné, en 2015.

1336 c’est enfin le nom du seul en scène de Philippe Durand, qui prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail

et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique.

Pendant des mois, le comédien a recueilli les témoignages de ces travailleurs. Au fil du spectacle, il change de peau et nous raconte les rebondissements, les facéties, les larmes et les cris de joie qui ont jalonné cette exceptionnelle aventure. +33 5 62 95 50 71 GERDE Carré Py Gerde

