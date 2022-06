THEATRE « 12 HOMMES EN COLERE » Montarnaud, 12 juillet 2022, Montarnaud.

THEATRE « 12 HOMMES EN COLERE »

2022-07-12 – 2022-07-12

Mardi 12 juillet à 20h30 : Théâtre « 12 Hommes en colère »

La Municipalité vous invite à découvrir cette pièce de Reginald Rose, mise en scène par Fred Tournaire et Le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH), à la salle des fêtes.

« Dans l’étuve estivale d’une salle de tribunal, douze jurés s’apprêtent à condamner un jeune homme soupçonné d’avoir tué son père. Alors que toutes les preuves semblent accabler l’accusé, un seul d’entre eux persiste à croire à son innocence. Battant en brèche la faiblesse des dépositions des témoins, dénonçant les incohérences et les convictions faciles, l’homme assigne le tribunal à s’attarder un instant sur le sort de ce garçon. Derrière ce procès au verdict convenu s’engage alors un autre combat : celui contre la mauvaise fois, la malveillance, l’intolérance d’individus pétris de préjugés. La délibération, par cet après-midi caniculaire, laissera exhaler une vérité qui bouscule les certitudes, montre les limites d’un système judiciaire et confronte douze hommes à eux-mêmes. »

Tout public.

Contact : Mairie de Jonquières , 04 90 70 59 00.

Salle du Planol

+33 4 67 55 40 84

