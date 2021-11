Argelliers Argelliers Argelliers, Hérault THEATRE « 12 HOMMES EN COLERE » Argelliers Argelliers Catégories d’évènement: Argelliers

Hérault

THEATRE « 12 HOMMES EN COLERE » Argelliers, 18 décembre 2021, Argelliers. THEATRE « 12 HOMMES EN COLERE » Argelliers

2021-12-18 – 2021-12-18

Argelliers Hérault Argelliers Dans l’étuve estivale d’une salle de tribunal, douze jurés s’apprêtent à condamner un jeune homme soupçonné d’avoir tué son père. Alors que toutes les preuves semblent accabler l’accusé, un seul d’entre eux persiste à croire à son innocence.

Battant en brèche la faiblesse des dépositions des témoins, dénonçant les incohérences et les convictions faciles, l’homme assigne le tribunal à s’attarder un instant sur le sort de ce garçon.

Derrière ce procès au verdict convenu s’engage alors un autre combat : celui contre la mauvaise fois, la malveillance, l’intolérance d’individus pétris de préjugés.

La délibération, par cet après-midi caniculaire, laissera exhaler une vérité qui bouscule les certitudes, montre les limites d’un système judiciaire et confronte douze hommes à eux-mêmes. Pièce de théâtre « 12 hommes en colère », de Reginald Rose, mise en scène par Fred Tournaire et Le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault. mairie@argelliers.fr +33 4 67 55 65 75 http://www.argelliers.fr/ Dans l’étuve estivale d’une salle de tribunal, douze jurés s’apprêtent à condamner un jeune homme soupçonné d’avoir tué son père. Alors que toutes les preuves semblent accabler l’accusé, un seul d’entre eux persiste à croire à son innocence.

Battant en brèche la faiblesse des dépositions des témoins, dénonçant les incohérences et les convictions faciles, l’homme assigne le tribunal à s’attarder un instant sur le sort de ce garçon.

Derrière ce procès au verdict convenu s’engage alors un autre combat : celui contre la mauvaise fois, la malveillance, l’intolérance d’individus pétris de préjugés.

La délibération, par cet après-midi caniculaire, laissera exhaler une vérité qui bouscule les certitudes, montre les limites d’un système judiciaire et confronte douze hommes à eux-mêmes. Argelliers

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Argelliers, Hérault Autres Lieu Argelliers Adresse Ville Argelliers lieuville Argelliers