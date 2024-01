Chicken Ring : Bagarre de l’Ouest – La Poule Impro Théâtre 100 Noms Nantes, 12 juin 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-12 20:15 – 21:45

Gratuit : non 10 € à 20 € RÉSERVATIONS :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Venez assister à une bataille théâtrale d’improvisation ! Deux équipes se retrouvent sur le ring pour rivaliser d’imagination et créer en direct live des histoires improvisées sous la houlette d’un arbitre impitoyable. Coup de la corde à songes, envolées lyriques, cris du public, costumes hauts en couleur, tous les coups d’amour et autres coups de je t’aime sont permis. Attention aux prises de becs, ça va voler dans les plumes ! Par la Poule Impro. Durée : 1h30 Représentations à 20h15 : mercredi 13 décembre 2023, jeudi 28 mars 2024, mercredi 12 juin 2024

Théâtre 100 Noms Ile de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com