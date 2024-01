MERLIN, LES NOUVELLES AVENTURES THEATRE 100 NOMS Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Une comédie musicale à découvrir à partir de 5 ans!Après ses célèbres aventures avec Arthur il y a plus de cent ans, Merlin profite de sa retraite bien méritée dans sa chère forêt de Brocéliande, non loin de Vivianne, la dame du Lac, qui veille sur Excalibur.Mais le repos est terminé pour Merlin. L’épée aux pouvoirs magiques vient d’être dérobée par la terrible et maléfique Fée Morgane, accompagnée de son sbire idiot et gaffeur Gorolt.Il reste très peu de temps à Merlin pour dénicher celui qui sera en mesure de retrouver l’épée et d’empêcher Morgane d’avoir tous les pouvoirs… Le seul qui sera digne d’être l’héritier d’Arthur.Mais au fait, et s’il s’agissait d’une héritière… ?Magie, chansons, humour et chorégraphies seront au programme de cette nouvelle comédie musicale du Théâtre 100 Noms.Par les auteurs de ROBIN DES BOIS et ALADIN

Tarif : 16.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 14:30

Réservez votre billet ici

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44