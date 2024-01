CLEMENT VIKTOROVITCH THEATRE 100 NOMS Nantes, mardi 9 avril 2024.

Clément VIKTOROVITCHL’ART DE NE PAS DIRE(ou comment gouverner par le vide)Interprétation : Clément ViktorovitchEcriture : Ferdinand Barbet et Clément ViktorovitchMise en scène et Scénographie : Ferdinand BarbetCréation lumière : Gautier DevoucouxMusiques : Hugo SempéCréation costume : Augustin RollandDans la continuité de son ouvrage Le Pouvoir de la Rhétorique (écoulé à plus de 100 000 exemplaires), Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique et Quotidien, apparaît pour la première fois sur scène avec une fiction grinçante. Il joue le personnage d’un conseiller à la communication qui, après son éviction auprès du Président de la République, décide de livrer les dessous de la fabrication d’un candidat. À travers ce premier seul en scène il cherche à démystifier la parole politique pour interroger la subversion du langage, celle qui vide les mots de leur contenu pour n’offrir plus aucune prise à la critique. Mais comment continuer à construire ensemble si le citoyen ne peut plus croire en la parole ? Est-ce toute la politique qu’il faut réinventer ? Production : Gilles MATTANAAvec le soutien de : l’Auditorium de Seynod, scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Les Allos – Théâtre de Cluses (74).

Tarif : 27.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 20:15

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44