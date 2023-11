Nawell Madani – en rodage Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Nawell Madani – en rodage Théâtre 100 Noms Nantes, 25 mars 2024, Nantes. 2024-03-25

Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 16 € à 29 € RÉSERVATIONS : – theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Seule en scène. Après 5 ans d’absence et un retour remarqué au Marrakech du Rire, Nawell Madani revient sur scène avec un nouveau spectacle en rodage. Durée : 1h15 Représentations du 25 au 27 mars 2024 à 20h15 Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre 100 Noms Adresse 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre 100 Noms Nantes latitude longitude 47.201319, -1.573051

Théâtre 100 Noms Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/