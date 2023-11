Formica Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Formica Théâtre 100 Noms Nantes, 23 mars 2024, Nantes. 2024-03-23

Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 14 € à 26 € RÉSERVATIONS : – theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Une comédie adaptée de la BD de Fabcaro. Un dimanche midi dans le pavillon d’une banlieue quelconque. Une famille se réunit autour du poulet dominical (car c’est important de déjeuner en famille). Chacun cherche désespérément un sujet de conversation, mais c’est la panne sèche… De quoi vont-ils bien pouvoir parler ? Quand un déjeuner dominical se transforme en savoureuse tragédie… Une critique acide en 3 actes, un défouloir réjouissant. Mise en scène : Amélie Etasse et Clément Séjourné Avec Emmanuelle Fernandez, Jacques Hadjaje, Marianne Thiery, Amélie Etasse, Julien Ratel, Clément Séjourné, Chloé Chazé, Nicolas Hardy Durée : 1h15 Représentations du 20 au 23 mars 2024 à 20h15 Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Nantes Loire-Atlantique

