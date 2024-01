FORMICA THEATRE 100 NOMS Nantes, jeudi 21 mars 2024.

Un dimanche midi dans le pavillon d’une banlieue quelconque : une famille se réunit autour du poulet dominical (car c’est important de déjeuner en famille). Chacun cherche désespérément un sujet de conversation, mais c’est la panne sèche… De quoi vont-ils bien pouvoir parler ?!! Connu du grand public depuis son album Zaï Zaï Zaï Zaï , Fabcaro use comme personne de sa plume acide pour offrir des textes critiques à l’encontre de notre société du vide et du divertissement. Toujours extrêmement drôle, il utilise l’humour comme une arme de destruction massive.MarianneCoup de coeur ! Une comédie grand public qui parlera à tous. Une satire acide et sympathique. Sans grossièreté et même avec fraîcheur.La ProvenceUne satire sociale drôle et totalement décalée ! Entre rires et sidération, on se demande « mais jusqu’où oseront-ils aller ? ». Allez voir et vous saurez !

Tarif : 22.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:15

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44