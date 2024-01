OLE OLE THEATRE 100 NOMS Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes OLE OLE THEATRE 100 NOMS Nantes, 15 mars 2024, Nantes. Le Collectif Olé olé vous présente ses improvisations théâtrales.Olé olé réunit 7 artistes complètes : comédiennes, chanteuses, danseuses autant que clowns, metteuses en scène et autrices.Captant avec finesse l’enjeu d’une situation, elles manient avec espièglerie cet art subtil de l’instant qu’est l’improvisation théâtrale.Parce que le désir nous saisit au détour d’un inattendu, Olé olé utilise la création instantanée.Les 4 comédiennes au plateau s’inspirent des propositions du public qu’elles découvrent pendant le spectacle. Un spectacle à chaque fois unique et inédit.

Tarif : 22.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:15 Réservez votre billet ici THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44 Détails Catégorie d’Évènement: Nantes Autres Code postal 44200 Lieu THEATRE 100 NOMS Adresse 21 QUAI DES ANTILLES Ville Nantes Departement 44 Lieu Ville THEATRE 100 NOMS Nantes Latitude 47.199922 Longitude -1.573917 latitude longitude 47.199922;-1.573917

