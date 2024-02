Emma la clown invite Marine Gilis Théâtre 100 Noms Nantes, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 20:15 – 21:20

Gratuit : non 14 € à 23 € RÉSERVATIONS : – theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Causerie pour éclairer le monde. Une Causerie d’Emma la clown c’est une conversation à bâtons rompus avec une personnalité, un « sachant » qui a des choses à nous apprendre sur son parcours, ses choix, ses recherches, poussé à la confidence dans une atmosphère aussi complice que bienveillante. Avec son air faussement naïf et ses questions déconcertantes, Emma la clown nous invite à partager sa vraie vie et ses connaissances dans une formule aussi drôle qu’insolite. Emma a déjà « causé » avec Natalie Dessay (chanteuse lyrique), Etienne Klein (physicien), Juliette (chanteuse), Hubert Reeves (astrophysicien), Anne Queffelec (pianiste), Médéric Colignon (jazzman), Thomas de Pourquery (jazzman), Christine Rollard (spécialiste des araignées au Muséum national d’Histoire naturelle), Marthe Wassalo (chanteuse bretonne)… Elle sera accueillie à Nantes avec Marine Gilis, docteure en histoire contemporaine et réalisatrice. Durée : 1h05 Représentation dans le cadre de la semaine fémiste # 4 au Théâtre 100 Noms

Théâtre 100 Noms Ile de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com