LES Z’ADOS, ESPRIT ES-TU LA ? THEATRE 100 NOMS Nantes, 5 mars 2024, Nantes.

Ce soir, Alex a promis à ses parents de rester sage à la maison… C’est la première fois qu’ils lui font confiance et qu’ils partent tout un week-end sans lui.Seul problème : Alex a aussi promis à ses deux potes Daphnée et Steeve de faire une super soirée interdite chez lui ! Les trois amis se retrouvent donc en secret chez Alex et décident d’organiser une séance de spiritisme.Les bougies sont en place, la lumière s’éteint… Esprit es-tu là ?Ça risque de taper trois coup et de taper fort !Une comédie originale avec trois jeunes comédiens survoltés qui vous étonneront et vous surprendront.TELENANTES « Un spectacle pour toute la famille » OUEST FRANCE « Une heure de pur délire à double grille de lecture » – « Un must de sortie culturelle pour tromper l’ennui »

Tarif : 12.60 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-05 à 20:15

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44