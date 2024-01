LE MALADE IMAGINAIRE THEATRE 100 NOMS Nantes, 21 février 2024, Nantes.

La dernière pièce écrite par Molière est ici revisitée dans une version moderne et musicale.Si le texte de Molière sera bel et bien au rendez-vous, les comédiens passeront d’un personnage à l’autre, de la chanson à la danse ou des échasses au tissu aérien dans un univers à la croisée du cirque et du music-hall.Entrez dans ce cabaret imaginaire et découvrez en famille cette satire de la médecine habilement menée par 6 artistes pluridisciplinaires déjà vue par plus de 15 000 spectateurs .

Tarif : 22.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:15

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44