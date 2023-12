PORTES THEATRE 100 NOMS Nantes, 14 février 2024, Nantes.

Portes est un cabaret d’improvisation : le spectacle se crée sous vos yeux, à partir de vos idées ! A l’aide de trois portes qui s’ouvrent sur vos imaginaires, nous jouons des scènes uniques et éphémères, dans une mise en scène chaque fois renouvelée.Vous assistez à la magie de la création en direct et chaque soirée dévoile ses propres surprises.Dans une ambiance chaleureuse et avec des comédien.ne.s expérimenté.e.s, vous entrez dans notre univers pour en ressortir… par la grande porte.Cette soirée est unique, grâce à vous. Vous en détenez la clé.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:15

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44