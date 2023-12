NORA HAMZAWI THEATRE 100 NOMS Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes NORA HAMZAWI THEATRE 100 NOMS Nantes, 7 février 2024, Nantes. Nora vous raconte en exclusivité et en petit comité les prémices de ce qui deviendra prochainement son nouveau spectacle.

Tarif : 27.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 20:15 Réservez votre billet ici THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes Détails Catégorie d’Évènement: Nantes Autres Code postal 44200 Lieu THEATRE 100 NOMS Adresse 21 QUAI DES ANTILLES Ville Nantes Departement 44 Lieu Ville THEATRE 100 NOMS Nantes Latitude 47.199922 Longitude -1.573917 latitude longitude 47.199922;-1.573917

THEATRE 100 NOMS Nantes 44 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/