LA FAMILLE BIJOUX THEATRE 100 NOMS Nantes, 17 janvier 2024, Nantes.

LA FAMILLE BIJOUX, Goodbye Marie-JoMonique, Victor et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires, ont été choisis par Marie-José Duval, partie trop tôt d’un malheureux accident de pétanque, pour célébrer son dernier voyage.Amatrice de théâtre et de chanson française, elle avait tout prévu pour ce dernier au-revoir.C’est au Théâtre 100 Noms qu’aura lieu cet adieu musical pour son départ vers l’infini et l’au-delà.Toute la saison, retrouvez 1 mercredi par mois, La famille Bijoux dans cette comédie originale, à l’humour décalé et burlesque.La Provence « Délicieusement burlesque » « Une interprétation […] d’une polyvalence remarquable » Ouest-France « Une mise en scène efficace qui alterne des situations résoluement burlesques et cocasses »France Bleu Loire Océan « Surprenant et hilarant… un coup de coeur »

Tarif : 19.60 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 20:30

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44