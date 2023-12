DJAMIL LE SHLAG THEATRE 100 NOMS Nantes, 10 janvier 2024, Nantes.

Après 3 saisons de chroniques sur Radio Nova, Djamil a aujourd’hui rejoint l’équipe de « C’est encore nous ! » sur France Inter. Plus affûté que jamais, il est en tournée dans toute la France. Dans son spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO. Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes

Tarif : 27.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-01-10 à 20:15

Réservez votre billet ici

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes