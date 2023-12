INTRA MUROS THEATRE 100 NOMS Nantes, 6 janvier 2024, Nantes.

Après LE PORTEUR D’HISTOIRE, découvrez une création de Alexis MichalikTandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours…Le Figaro Une très belle soirée, à partager d’urgence !L’Obs Il vous projette au septième ciel.Le Figaro.fr Plongée dans le monde de la prison, théâtre dans les murs, imaginations hors des murs. Une très intéressante traversée de notre société par le magique Alexis Michalik.ELLE Saga virevoltanteJDD C’est drôle, émouvant, palpitant!Télérama Alexis Michalik est follement doué pour tresser les histoires les plus folles avec une maestria et une humanité confondantes.Le Parisien Comme un polar délicieusement alambiqué, on en sort avec une irrésistible envie d’en parler.

Tarif : 19.60 – 28.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 19:00

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes