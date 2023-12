NUIT D’IVRESSE – NOUVEL AN – NUIT D’IVRESSE THEATRE 100 NOMS Nantes, 31 décembre 2023, Nantes.

Après Le dîner de cons, Le prénom et Un petit jeu sans conséquence, la tradition des comédies cultes se poursuit au Théâtre 100 Noms !Tout oppose Simone et Jacques qui se rencontrent par hasard en fin de soirée dans un bar désert de la Gare de l’Est. Lui est un présentateur vedette un peu ringard, et elle, une fille paumée, haute en couleurs et très naïve qui ne reconnaît pas l’animateur. Le serveur, aussi collant que bavard, fan de Jacques, n’éprouvera aucune gêne à s’imposer au cœur de ce couple improbable. L’alcool aidant, Simone et Jacques vont, sans s’en rendre compte, se rapprocher. Beaucoup… Un peu trop même…Ne manquez pas la nouveauté de la rentrée (ou la nouvelle comédie de la saison 2023/24 ), mise en scène par Clément Pouillot avec des comédien.ne.s locaux

Tarif : 42.50 – 51.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 20:15

Réservez votre billet ici

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes