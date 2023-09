Intra Muros – par le Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes, 28 décembre 2023, Nantes.

2023-12-28

Horaire : 20:15 21:45

14 € à 26 €

Création Théâtre 100 noms. Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets, mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours… Auteur et metteur en scène : Alexis Michalik Durée : 1h30

