Bouskidou : Bouskiland Théâtre 100 Noms Nantes, 26 décembre 2023, Nantes.

2023-12-26

Horaire : 20:15 21:15

Gratuit : non 11 € à 19 € RÉSERVATIONS :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Concert. Il manquait dans ce grand Ouest un nouvel espace culturel festif ludique historique et rock’n’roll pour les mômes (mais pas seulement). Alors puisqu’il faut le faire soi-même… Bouskiland ouvre ses portes.Enfin un parc d’attractions en salle où le public en immersion, sans bouger ou presque de son fauteuil, sera tantôt spectateur, client, acteur, victime et chanteur.Les quatre hommes à tout faire de leur propre univers musical et spectaculaire vont se mettre en quatre (ce qui fera 16) pour en mettre plein la vue et les oreilles aux familles venues prendre du bon temps, les pauvres s’ils savaient… Durée : 1h Concerts les 26 et 27 décembre 2023

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com