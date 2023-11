La famille Bijoux : Goodbye Marie-Jo Théâtre 100 Noms Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 19:00 20:15

Gratuit : non 18 € / 23 € RÉSERVATIONS : – theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Comédie burlesque et musicale du Théâtre 100 Noms.Monique, Victor et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires, ont été choisis par Marie-José Duval née Duval, pour célébrer son dernier voyage.Partie trop tôt d’un malheureux accident de pétanque, elle avait tout prévu pour son départ vers l’infini et l’au-delà.Amatrice de théâtre et surtout de chansons françaises, elle a choisi le Théâtre 100 Noms pour cet adieu musical pour le moins original.La famille Bijoux sera-t-elle à la hauteur ? Mise en scène : Marie RechnerDurée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com