Sandra Colombo : Que faire des cons ? Théâtre 100 Noms Nantes, 10 novembre 2023, Nantes.

2023-11-10

Horaire : 20:15 21:25

Gratuit : non 12 € à 23 € RÉSERVATIONS :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Humour. Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelles valeurs compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit : la connerie. Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on n’en est pas un soi-même ? Après avoir arpenté le rayon développement personnel de la FNAC et lu des tonnes de bouquins pour apprendre à vivre mieux, à être quelqu’un de bien et à régler tous ses problèmes existentiels, Sandra Colombo s’est rendu compte qu’elle ne savait toujours pas quoi faire des cons. Alors elle a cogité pour mettre au point une méthode imparable, qu’elle vous dévoilera dans ce troisième spectacle qui vous fera rire, mais pas que, réfléchir, mais pas que, et vous permettra d’avancer dans vos vies, mais pas que. Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour des oreilles averties de plus de 12 ans. » Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l’univers je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue « . A. Einstein Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com