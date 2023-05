La famille Bijoux avec vous jusqu’au bout ! Théâtre 100 Noms, 14 juin 2023, Nantes.

2023-06-14

Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 19 € / 22 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Une création décalée, burlesque et musicale du Théâtre 100 Noms.Monique, Victor et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires, ont été choisis par Marie José Duval née Duval, pour célébrer son dernier voyage.Cette dernière, partie trop tôt d’un malheureux accident de pétanque, avait tout prévu.Venez découvrir cette cérémonie d’adieu musicale et décalée.La famille Bijoux donnera tout pour honorer cette demande un peu particulière, mais iront-ils… jusqu’au bout ? Mise en scène : Marie RechnerDurée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com