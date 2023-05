Soeur Marie-Thérèse des Batignolles Théâtre 100 Noms, 5 mai 2023, Nantes.

2023-05-05

Horaire : 20:15 21:45

Gratuit : non 12 € à 26 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

C’est le seule en scène de Sœur Marie-Thérèse. Ni plus ni moins. Et pour l’occasion, on apprend avec elle que le Pape a inexplicablement déclaré sa béatification imminente. L’occasion pour nous de la découvrir en chair et en os, teigneuse et truculente, en 3D, voire 4. Elle déploie toute sa verve et donne son avis, tranché mais lucide, sur notre monde d’en bas et les cieux d’au-dessus. Elle parle, elle chante, elle fume, elle boit, elle danse et quand ça ne suffit pas, elle cogne. Elle est vivante, drôle, vibrante, émouvante… palpable ! (mais à vos risques et périls) Inspiré et expiré du personnage de bande dessinée « Soeur Marie-Thérèse des Batignolles » de Maëster.Comédien : Gabriel DermidjianMise en scène : Pierre-Emmanuel Barré Durée : 1h30 Public : adultes

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com