Aladin, le spectacle musical – par le Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms, 25 avril 2023, Nantes.

2023-04-25

Horaire : 14:30 15:25

Gratuit : non 11 € à 17 € RÉSERVATIONS : – theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Spectacle musical – Famille, à partir de 5 ans.Le plus célèbre conte des Mille et une nuits est ici réadapté dans une version résolument moderne et musicale. Ajoutez un Génie insolite et surprenant, un terrible Vizir sombre et machiavélique, des tours de magie épatants et vous avez tous les ingrédients d’une comédie d’aventure amusante remplie de poursuites, de chansons, de rires et d’émotions. Mais l’amour sera-t il plus fort que le pouvoir ? Ecrit par Clément Pouillot et Franck DuarteMusiques originales : Hervé Devolder (Molière du spectacle musical en 2016 et 2019)Mise en scène : Clément PouillotDurée : 55 min.

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com