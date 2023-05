ICI : et leur histoire prend vie… Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes ICI : et leur histoire prend vie… Théâtre 100 Noms, 19 avril 2023, Nantes. 2023-04-19

Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 10 € à 19 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Impro. Chaque soir, un décor unique sur scèneLes comédiens improvisateurs découvrent en même temps que le public leur terrain de jeu.Une ambiance, un lieu… et ICI l’improvisation commence !Ces comédiens improvisateurs proposent, via le collectif nantais d’improvisation professionnel LA POULE, une création originale pour un spectacle plus VIVANT que jamais ! Durée : 1h15 Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre 100 Noms Adresse 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 10 € à 19 € RÉSERVATIONS : - www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) - 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Lieu Ville Théâtre 100 Noms Nantes

Théâtre 100 Noms Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

ICI : et leur histoire prend vie… Théâtre 100 Noms 2023-04-19 was last modified: by ICI : et leur histoire prend vie… Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms 19 avril 2023 Théâtre 100 Noms Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique