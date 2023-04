Les aventures de Black Sparow Théâtre 100 Noms, 5 avril 2023, Nantes.

2023-04-05

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 9 € / 12 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Spectacle Jeune public (3-8 ans)Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus rapide des mers et des airs. Suite à un désaccord avec son équipage, il est envoyé sur terre pour accomplir 5 quêtes.Black Sparow a réussi à en accomplir 4 mais la dernière reste très difficile…L’aiderez-vous à réussir sa quête et ainsi faire de lui le plus grand capitaine de tous les temps ? »Les aventures de Black Sparow » est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle contes, énigmes, danse et interactivité. Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.Black Sparow est interprété par Nilson José, comédien-humoriste.Durée : 50 min.

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com