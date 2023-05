Marc Arnaud : La métamorphose des cigognes Théâtre 100 Noms, 15 mars 2023, Nantes.

Prix du meilleur seul en scène – Molière 2022. « La métamorphose des cigognes » est une histoire de naissance, l’histoire d’une naissance désirée par un homme, seul, entre quatre murs, en face d’un gobelet en plastique. Faire un enfant par fécondation in vitro, c’est le projet de cet homme qui va confondre la pièce où il est enfermé avec la scène d’un théâtre. L’auteur a écrit pour l’acteur un texte sur mesure, le sujet est aussi grave que joyeux et son traitement délicat, hilarant, jamais impudique, toujours poétique. De et avec Marc Arnaud Durée : 1h

