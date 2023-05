Fallopes Théâtre 100 Noms, 8 mars 2023, Nantes.

2023-03-08

Horaire : 20:15 21:45

Gratuit : non 12 € à 22 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Représentation dans le cadre de la semaine féministe Une pièce de théâtre documentaire et musicale racontant la lutte menée par des femmes entre 1960 et 1980, pour le droit à disposer de leur corps. Une conteuse et un musicien s’apprêtent à vous faire voyager dans le temps… Accompagnez Colette – née en 1953 – dans sa quête de liberté. Découvrez la vie de Lilas, sa petite fille : une trentenaire joyeuse et émancipée dans la France d’aujourd’hui. Une pièce de théâtre documentaire et musicale réalisée à partir de témoignages d’héroïnes du quotidien aujourd’hui âgées de 61 à 83 ans. de May BindnerMise en scène : Servane Daniel et May BindnerAvec Cécile Bargain, May Bindner, Laureline Lejeune, Sébastien Loiseau Durée : 1h30

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

