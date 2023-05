Un petit jeu sans conséquence Théâtre 100 Noms, 18 février 2023, Nantes.

2023-02-18

Horaire : 21:15 22:30

Gratuit : non 12 € à 24 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100

Comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyra – Création Théâtre 100 Nomas. Retrouvez Claire et François, couple modèle depuis vingt ans. Au cours d’une réunion entre amis, par provocation, ils vont feindre la séparation. Mais ce qui n’était qu’un petit jeu amusant le temps d’un repas va peu à peu tourner au vinaigre.L’espace d’une journée, comme dans les comédies de Marivaux, ces cinq personnages se croisent, se révèlent, se confient, s’épanchent, se parlent d’amour et de fidélité. Mise en scène : Clément Pouillot / Assisté de Corentin PraudAvec Thomas Favre, Pierre-Louis Jozan, Antoine Le Frère, Laureline Lejeune et Céline Roucher Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com