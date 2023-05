Les z’ados – Esprit es-tu là ? Théâtre 100 Noms, 14 février 2023, Nantes.

2023-02-14

Horaire : 20:15 21:15

Gratuit : non 16 € / 20 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Création Théâtre 100 noms. Entre Scoobydoo et Stranger Things, vivez une soirée de spiritisme entre copains ou en famille, à partir de 10 ans. Ce soir, Alex a promis à ses parents de rester sage à la maison… C’est la première fois qu’ils lui font confiance et qu’ils partent tout un week-end sans lui. Seul problème : Alex a aussi promis à ses deux potes, Daphnée et Steeve, de faire une super soirée interdite chez lui ! Les trois amis se retrouvent donc en secret chez Alex et décident d’organiser une séance de spiritisme. Les bougies sont en place, la lumière s’éteint… Esprit es-tu là ? Ça risque de taper trois coup et de taper fort ! Une comédie originale avec trois jeunes comédiens survoltés qui vous étonneront et vous surprendront. Auteur : Franck Duarte Avec Antonin Auger, Camille Lelièvre, Sailor RavaudMetteur en scène : Corentin Praud Durée : 1h

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com