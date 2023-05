Matchs de la Troupe du Malin Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Matchs de la Troupe du Malin Théâtre 100 Noms, 11 février 2023, Nantes. 2023-02-11

Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 10 € à 19 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public Impro théâtrale.Troupe emblématique d’improvisation de la scène nantaise, la troupe du Malin vous propose cette saison encore des matchs d’improvisation avec des équipes exceptionnelles ! Retrouvez toutes les dates des rencontres de La Troupe du Malin saison 2022/2023 : 17/09/22 – la troupe du Malin contre la TIR de Rennes10/12/22 – la troupe du Malin contre la LIMA d’Angers11/02/23 – la troupe du Malin contre la FAMILLE de Paris13/05/23 – la troupe du Malin contre la FBIA de Bruxelles. Durée : 1h15 Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre 100 Noms Adresse 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 10 € à 19 € RÉSERVATIONS : - www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) - 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Age max Tout public Lieu Ville Théâtre 100 Noms Nantes

Théâtre 100 Noms Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Matchs de la Troupe du Malin Théâtre 100 Noms 2023-02-11 was last modified: by Matchs de la Troupe du Malin Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms 11 février 2023 Théâtre 100 Noms Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique