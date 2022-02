THÉÂTRE – 100 MILLIONS QUI TOMBENT Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

THÉÂTRE – 100 MILLIONS QUI TOMBENT
Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès
Metz

2022-03-31 20:00:00

Dans le salon de Paulette se succèdent valets, maquereaux, amants, maris et princes déchus. Au sein de ce boulevard hystérique à la mécanique implacable, les personnages vont, viennent et s'agitent. Que se passerait-il si la machine se déréglait et que, le divertissement se fissurant, une porte nouvelle s'ouvrait ; laissant sur le bas-côté toutes les choses connues pour s'immerger dans un imaginaire autrement plus réel ? Cent millions qui tombent est une pièce inachevée de Georges Feydeau.

