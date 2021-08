Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Théâtre : ≈ [Presque égal à] Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Cie du 4 septembre / Aymeline Alix Et toi, tu gagnes combien ? Dans un monde dominé par le capitalisme, l’égalité est très relative. Il y a ceux qui maîtrisent le système et ceux qui le subissent. Ces derniers sont, au choix, SDF, jeune diplômé chômeur, abonné aux petits boulots, intellectuel sans le sou, ex-salariée fraîchement licenciée. Ils se débattent comme ils peuvent pour survivre au cœur d’un système qui les broie. Chacun tente de s’extirper de ses déterminismes sociaux, mais les utopies ne pèsent pas lourd et tous sont rattrapés par leur « moi économique » qui finit par prendre le dessus ! ≈ [Presque égal à], c’est d’abord une écriture, drôle, ironique, grinçante, celle du suédois Jonas Hassen Khemiri, auteur de nombreux romans et pièces de théâtre. Écrite en 2014, ≈ [Presque égal à] entrelace le destin de cinq anti-héros dans un ballet vertigineux autour du Dieu Argent. Cette comédie contemporaine à l’humour cinglant et au délicieux cynisme a séduit la comédienne Aymeline Alix qui signe ici sa première mise en scène. A partir de 14 ans

Durée : 2h

